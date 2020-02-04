Бурда не против, чтобы Ребров возглавил сборную Украины после Шевченко

Защитник Динамо и сборной Украины Никита Бурда поделился мнением об украинских тренерах Андрее Шевченко и Сергее Реброве.

"Они тренеры молодой формации. Они – новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс. Они умеют раскрывать потенциал молодых игроков.

Бурда сдержанно оценил потенциал сборной Украины на Евро-2020

На первом месте у них умение видеть и творить на поле, умение мыслить и тактически играть. Ребятам очень нравится работать с ними. Работа приносит удовлетворение. Ребров, кстати, тот человек, который первым по-настоящему поверил в меня. В дубле было немало сильных ребят, но он выбрал меня.

Шевченко после сборной возглавляет Милан, а на его место приходит Сергей Ребров? Я только за, если так будет", – рассказал Бурда в интервью КП в Украине.

Предпосылки для возвращения Реброва в Динамо есть, ведь Михайличенко больше менеджер, чем тренер, – скаут

Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м году. Под руководством специалиста "сине-желтые" выиграли свою группу Лиги наций и квалифицировались на Евро-2020 с первого места, опередив действующих чемпионов континента – Португалию. Ребров сейчас руководит венгерским Ференецварошем, с которым в прошлом сезоне выиграл тамошний чемпионат.