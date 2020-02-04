Бурда сдержанно оценил потенциал сборной Украины на Евро-2020

Защитник Динамо и сборной Украины Никита Бурда поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.

"Каждый мечтает сыграть на таком турнире. Сейчас я прохожу курс восстановления после разрыва крестообразных связок. Обычно после такой травмы в строй возвращаются через шесть месяцев. У меня прошло четыре месяца. Рассчитываю вернуться ближе к апрелю. Надеюсь к Евро-2020 полностью восстановиться.

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Задачи всегда нужно решать поэтапно. Не стоит делать громких заявлений, мол, наша задача – четвертьфинал или полуфинал. У нас непростая группа с Нидерландами и Австрией.

Для начала нужно выйти из группы, а дальше будет видно. Это тоже непросто сделать, учитывая тот факт, что начинаем чемпионат мы в Амстердаме со сборной Нидерландов", – рассказал Бурда в интервью КП в Украине.

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