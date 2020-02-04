Бурда не проти, щоб Ребров очолив збірну України після Шевченка

Захисник Динамо та збірної України Микита Бурда поділився думкою про українських тренерів Андрія Шевченка і Сергія Реброва.

"Вони тренери молодої формації. Вони – нова хвиля тренерського цеху в Україні. Вони абсолютно по-іншому будують тренувальний процес, ніж фахівці зі стажем. Вони вміють розкривати потенціал молодих гравців.

Бурда стримано оцінив потенціал збірної України на Євро-2020

На чільному місці у них вміння бачити і творити на полі, вміння мислити і тактично грати. Хлопцям дуже подобається працювати з ними. Робота приносить задоволення. Ребров, до речі, та людина, яка першою по-справжньому повірила в мене. У дублі було чимало сильних хлопців, але він вибрав мене.

Шевченко після збірної очолює Мілан, а на його місце приходить Сергій Ребров? Я тільки за, якщо так буде", – розповів Бурда в інтерв'ю КП в Україні.

Передумови для повернення Реброва в Динамо є, адже Михайличенко більше менеджер, аніж тренер, – скаут

Нагадаємо, Шевченко очолив збірну України у 2016-у році. Під керівництвом фахівця "синьо-жовті" виграли свою групу Ліги націй та кваліфікувалися на Євро-2020 з першого місця, випередивши чинних чемпіонів континенту – Португалію. Ребров наразі керує угорським Ференецварошем, з яким у минулому сезоні виграв тамтешній чемпіонат.