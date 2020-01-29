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Предпосылки для возвращения Реброва в Динамо есть, ведь Михайличенко больше менеджер, чем тренер, – скаут

19:12 84 Читати українською
Предпосылки для возвращения Реброва в Динамо есть, ведь Михайличенко больше менеджер, чем тренер, – скаут
Сергей Ребров / Фото из открытых источников

Известный украинский скаут Алекс Великих поделился мыслями относительно тренерского таланта Сергея Реброва.

"Для возвращения Реброва в Динамо есть определенные предпосылки. Например, актуальный тренер киевлян Михайличенко, все же больше спортивный менеджер, чем коуч. Во-вторых, с Ребровым в Киев приедет и готовый тренерский штаб успешных современных специалистов.

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В-третьих, возможно, именно Ребров сможет дать четкий вектор развития украинского гранда, поскольку последовательности в последнее время у киевлян не замечается, начиная от вопросов комплектования, заканчивая качеством и результатами выступлений. Но если Ребров все же откажется от карьеры в Европе и примет предложение Игоря Суркиса, то в Киев приедет уже не тот Сергей, который был когда-то начинающим тренером среди игроков с громкими именами и неограниченными амбициями, а уже достаточно сформированный специалист, знающий себе цену. Поэтому менеджменту Динамо следует закладывать в расчеты и этот важный фактор – фактор личности тренера", – сказал Великих в интервью изданию Gazeta.ua.

Напомним, болельщики Ференвароша, который с 2018 года тренирует Ребров, подвели итоги прошедшего десятилетия и признали украинского специалиста лучшим тренером венгерской команды за последние 10 лет.

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Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Мир Динамо Киев Динамо Киев Ференцварош Ференцварош Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Алекс Великих
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