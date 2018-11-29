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Бурда назвал главный козырь Астаны

12:15 21 Читати українською
Бурда назвал главный козырь Астаны
Никита Бурда / Фото: Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Никита Бурда поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы против Астаны.

"Главное качество Астаны – боевитость. Достаточно взять тот же матч, о котором вы упомянули: казахстанская команда боролась до конца, несмотря на то, что проигрывала на поле соперника.

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Это действительно боевая команда. Думаю, никому в нашей группе просто с Астаной не было. Так что и предстоящий поединок, поверьте, будет сложным.

В любом случае, нужно выходить на поле и решать поставленную задачу. И неважно, какой газон под ногами – мы должны выйти и обыграть нашего соперника", – рассказал Бурда порталу Sport.ua.

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Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
4
час
:
43
мин
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда
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