Бурда назвав головний козир Астани

Захисник київського Динамо Микита Бурда поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги Європи проти Астани.

"Головна якість Астани – бойовитість. Досить взяти той же матч, про який ви згадали: казахстанська команда боролася до кінця, незважаючи на те, що програвала на полі суперника.

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Це дійсно бойова команда. Думаю, нікому в нашій групі просто з Астаною не було. Так що і майбутній поєдинок, повірте, буде складним.

У будь-якому випадку, потрібно виходити на поле і вирішувати поставлену задачу. І неважливо, який газон під ногами - ми повинні вийти і обіграти нашого суперника", – розповів Бурда порталу Sport.ua.

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