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Бурда назвав головний козир Астани

12:15 133 Читать на русском
Бурда назвав головний козир Астани
Микита Бурда / Фото: Динамо Київ

Захисник київського Динамо Микита Бурда поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги Європи проти Астани.

"Головна якість Астани – бойовитість. Досить взяти той же матч, про який ви згадали: казахстанська команда боролася до кінця, незважаючи на те, що програвала на полі суперника.

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Це дійсно бойова команда. Думаю, нікому в нашій групі просто з Астаною не було. Так що і майбутній поєдинок, повірте, буде складним.

У будь-якому випадку, потрібно виходити на поле і вирішувати поставлену задачу. І неважливо, який газон під ногами - ми повинні вийти і обіграти нашого суперника", – розповів Бурда порталу Sport.ua.

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Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
4
год
:
42
хв
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Астана - Динамо Микита Бурда Микита Бурда
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