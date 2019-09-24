Бурда буде прооперований – офіційна заява Динамо щодо травми захисника

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов розповів про стан здоров'я Микити Бурди.

"Микита травмував колінний суглоб в ігровій ситуації. Комплексне обстеження показало, що йому потрібно діагностичне оперативне втручання у вигляді артроскопії колінного суглоба.

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Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, ми також будемо знати ступінь і характер внутрішньосуглобового ушкодження, а також терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше. Артроскопічна операція планується на наступному тижні в Іспанії у клініці професора Рамона Кугата.

Інші хлопці практично всі здорові. Є дрібні забої, на які навіть не варто звертати уваги. Єдиний виняток – не поїде на матч до Маріуполя Віталій Миколенко, йому дадуть відпочити. Усі в строю крім Кадірі, у якого, нагадаю, м'язова травма. Ще два тижні він буде лікуватися, після чого розпочнеться фізична реабілітація", – поділився Міронов в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Бурда травмувався в матчі 8-го туру УПЛ Ворскла – Динамо (0:5) та вибув на невизначений термін.

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