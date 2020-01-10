Бурда – про відхід Гармаша з Динамо: Напевно, так буде краще для нього

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував перехід Дениса Гармаша з київського клубу в турецький Різеспор.

"Перехід Гармаша був несподіваним, ми навіть не знали. Так, він довго був у Динамо, і хто б що не говорив, він завжди переживав за результат і бився на полі. Втратили такого гравця, але, напевно, так буде краще для нього. Час покаже. Якщо повернеться, всі будуть тільки раді", – сказав Бурда Youtube-каналу FootballHub.

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Нагадаємо, Гармаш виступатиме за Різеспор в оренді до кінця поточного сезону. Сьогодні українець дебютував за свою нову команду в товариському матчі проти Акхісара.

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