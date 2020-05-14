Бундеслига ввела временные революционные изменения

Немецкая футбольная лига накануне возобновления розыгрыша Бундеслиги решила изменить футбольные правила.

Тренеры немецких команд временно могут менять до 5-ти игроков в течение одного поединка, сообщает kicker.

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Недавно Международный совет футбольных ассоциаций поддержал предложение ФИФА увеличить количество замен для уменьшения травматизма в условиях плотного графика соревнований. Немецкая футбольная лига решила ввести эти изменения и для Бундеслиги. Правда, с ограничениями. Каждая команда будет иметь только 3 возможности для проведения замен, включая перерыв. Однако, рекомендуется менять не более двух игроков одновременно.

К слову, рестарт чемпионата Германии состоится уже в субботу, 16 мая. Команды возобновят соревнования из матчей 26-го тура.

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