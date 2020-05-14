Бундесліга запровадила тимчасові революційні зміни

Німецька футбольна ліга напередодні відновлення розіграшу Бундесліги вирішила змінити футбольні правила.

Тренери німецьких команд тимчасово можуть міняти до 5-ти гравців упродовж одного поєдинку, повідомляє kicker.

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Нещодавно Міжнародна рада футбольних асоціацій підтримала пропозицію ФІФА збільшити кількість замін задля зменшення травматизму в умовах щільного графіку змагань. Німецька футбольна ліга вирішила запровадити ці зміни і для Бундесліги. Щоправда, з обмеженнями. Кожна команда матиме лише 3 можливості для проведення замін включно з перервою. Проте, рекомендується змінювати не більше двох гравців водночас.

До слова, рестарт чемпіонату Німеччини відбудеться вже в суботу, 16 травня. Команди відновлять змагання з матчів 26-го туру.

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