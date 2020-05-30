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Бундеслига продемонстрировала шокирующую статистику – команды страдают без болельщиков

22:26 25 Читати українською
Бундеслига продемонстрировала шокирующую статистику – команды страдают без болельщиков
Шокированный Шальке / Getty Images

Немецкий чемпионат после выхода из карантина продемонстрировал катастрофическое падение процента побед команд-хозяев.

Влияние отсутствия аудитории на результаты матчей первенства отметил MisterChip в своем Facebook.

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Лишь 6 раз хозяева одержали победы в 32-х поединках после возобновления сезона в Бундеслиге. Этот показатель равен 18,7 % от всех матчей. В свою очередь до вынужденной паузы процент побед команд на своем поле составлял солидные 43,3 %.

К слову, в 29-м туре немецкого чемпионата состоялось уже шесть матчей. Гости праздновали успех в 4-х поединках, хозяева – только в двух.

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