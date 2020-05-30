Шальке продолжил позорную серию, Вольфсбург проиграл Айнтрахту, новый успех Герты: 29 тур Бундеслиги, суббота

В субботу в рамках 29-го тура Бундеслиги состоялось пять поединков. Счет и отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 29-й тур

Вольфсбург – Айнтрахт – 1:2

Голы: Мбабу, 58 – Силва, 27 (пен.), Камада, 85

Удаление: Торро, 95 (Айнтрахт, вторая желтая карточка)

Герта – Аугсбург – 2:0

Голы: Дилросун, 23, Пйонтек, 90+3

Майнц – Хоффенхайм – 0:1

Гол: Бебу, 43

Нереализованный пенальти: Цубер, 25 (Хоффенхайм)

Шальке – Вердер – 0:1

Гол: Биттенкур, 32

Бавария – Фортуна – начало матча в 19:30

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Соперник Шахтера в 1/8 Лиги Европы Вольфсбург пропустил от Айнтрахта в середине первого тайма: Марин Понграчич нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. Выстрел с одиннадцатиметрового уверенно реализовал Андре Силва – дождавшись пока голкипер начнет двигаться, португальский нападающий отправил круглого в правый угол ворот.

После перерыва "зелено-белые" сравняли: после подачи со штрафного Кевин Мбабу в районе одиннадцатиметровой отметки сумел выпрыгнуть выше других и головой сильно пробил по центру ворот. За пять минут до окончания матча Даичи Камада отреагировал на скидку головой от Баса Доста и сходу вогнал круглого в сетку ворот, установив окончательный счет.

Герта встречалась с соседом по турнирной таблице Аугсбуром. Берлинцы значительно превосходили своего соперника и сумели уйти на перерыв при миниальном преимуществе: Джавайро Дилросун оказался самым расторопным в штрафной "фуггеров" и после суеты защитников легко переиграл голкипера с близкого расстояния. Впоследствии Ведад Ибишевич упустил две прекрасные возможности увеличить преимущество Герты и команды ушли на перерыв при счете 1:0.

Второй раз Герта забила уже в добавленное время: форвард сборной Польши Кшиштоф Пйонтек получил филигранный пас от Владимира Дариды и эффектно поставил точку в матче.

Майнц должен был пропускать от Хоффенхайма уже в середине первого тайма, однако Стивен Цубер с пенальти не смог переиграть Флориана Мюллера, который угадал направление удара. В конце концов, при достаточно равной игре "сине-белые" под конец тайма смогли забить: Ильяс Бебу воспользовался навесом из глубины и, разобравшись с двумя защитниками, пробил под голкипером в угол ворот. Этот гол оказался единственным в матче.

Откровенный аутсайдер чемпионата Вердер владел колоссальным преимуществом над Шальке и смог реализовать свои потуги в середине первой сорокапятиминутки. Жан-Клер Тодибо заигрался в своей штрафной, пытаясь переиграть сразу трех соперников и потерял мяч. Своим шансом воспользовался Леонардо Биттенкур, который, получив передачу от Милоты Рашицы, пробил мощным ударом в верхний угол ворот.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ