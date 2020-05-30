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Бундесліга продемонструвала шокуючу статистику – команди страждають без вболівальників

30 травня 22:24 204 Читать на русском
Бундесліга продемонструвала шокуючу статистику – команди страждають без вболівальників
Шокований Шальке / Getty Images

Німецький чемпіонат після виходу з карантину продемонстрував катастрофічне падіння відсотку перемог команд-господарів.

Вплив відсутності аудиторії на результати матчів першості відзначив MisterChip у своєму Facebook.

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Лише 6 разів господарі здобули перемоги в 32-х поєдинках після відновлення сезону в Бундеслізі. Цей показник дорівнює 18,7 % від усіх матчів. Натомість до вимушеної паузи відсоток перемог команд на власному полі складав солідні 43,3 %.

До слова, в 29-му турі німецького чемпіонату відбулося вже шість матчів. Гості святкували успіх у 4-х поєдинках, господарі – лише в двох.

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