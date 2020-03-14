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Бундеслига потеряет почти 1 млрд евро, если решит отменить турнир

22:37 15 Читати українською
Бундеслига потеряет почти 1 млрд евро, если решит отменить турнир
ФК Бавария / Фото Pinterest

В чемпионате Германии уже подсчитали потенциальные убытки, если нынешний сезон не будет завершен.

Бундеслига рискует потерять более 750 млн евро, если коронавирус таки не позволит доиграть нынешний сезон турнира, сообщает sportbild.

Бундеслига официально объявила об остановке чемпионата

Сейчас чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля, но в руководстве турнира неуверены, что в апреле его можно будет восстановить, ведь местные врачи уже зафиксировали несколько случаев заболевания вирусом среди игроков.

После 25-ти туров Бундеслиги Бавария лидирует, опережая дортмундскую Боруссию на 4 очка.

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