Нехтування коронавірусом, послідовник Бекхема і велика зірка майбутнього, або Вольфсбург – Шахтар як матч "безсмертних"

Донецький Шахтар зробив серйозний крок до чвертьфіналу Ліги Європи, обігравши в гостях німецький Вольфсбург. Якщо коронавірус не сплутає "гірникам" усі карти, вони можуть зайти дуже далеко.

Результат вже традиційно зробили бразильці. Голи Жуніора Мораєса та Маркоса Антоніо перетворили донеччан на великого фаворита протистояння. Соцмережі відзначають сміливий футбол команди Каштру на чужій території, хоча й за порожніх трибун, майстерність латиноамериканців з новим Фернандінью, а також феєричні пенальті. Віктор Коваленко – серед головних "героїв", звісно ж. Хавбек збірної України продовжує надихати креативних авторів інтернет-мемів.

Шахтар переміг Вольфсбург: бразильці дають результат, хороші шанси на 1/4 фіналу ЛЄ і проблеми "гірників" під пресингом

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко вважає, що Коваленко не був готовим до матчу: "Із героїв після Бенфіки в антигерої після Вольфсбурга". Натомість головний тренер Шахтаря отримав порцію компліментів: "Каштру переграв свого візаві. Шахтар забрав м'яч до власних ніг, залишивши суперника без силового футболу. Менше стандартів та флангових навісів. В середині поля була явна перевага".

Відомий український скаут Алекс Великих називає одну з причин гарної гри донецьких легіонерів: "Впевнений, що бразильці ШД намагалися показати своє технічне оснащення, зокрема – для можливості бути придбаними в топ-клуби Європи". Однак, оборона "гірників" вкотре розчарувала: "У захисній лінії триває балет на льоду... І це сумно".

Коментатор Megogo Вадим Скічко порівнює катастрофічний пенальті форварда Вольфсбурга з легендарним промахом: "Успішний косплей на Бекхема від Вегхорста".

Успішний косплей на Бекхема від Вегхорста ️ — Вадим Скічко (@VadymSkichko) March 12, 2020

Офіційний Твіттер "вовків" – це поезія. Ось так переймались після першого пропущеного м'яча...

️16' | The visitors take the lead through Júnior Moraes.#WOBDON | - pic.twitter.com/WNdlWEaKZu — VfL Wolfsburg US (@VfLWolfsburg_US) March 12, 2020

... а це вже реакція на фатальний удар з "позначки" від Вегхорста. Справжні майстри SMM. Браво!

️45+1' | Weghorst slips and the penalty goes over the bar.#WOBDON | - pic.twitter.com/O9g56vTcXt — VfL Wolfsburg US (@VfLWolfsburg_US) March 12, 2020

DW Sports жорстко потролило майбутнього суперника збірної України на Євро-2020 або Євро-2021 (дати "визначить" коронавірус). "Можливо, краще, що там не було фанів і вони цього не бачили", – пише німецьке видання у відповідь на пенальті а-ля Бекхем.

Спеціалізований портал FootballTalentScout, який стежить за молодими і талановитими, мовою цифр описує видатний поєдинок Маркоса Антоніо. "19 років. Такий довершений півзахисник. У нього є потенціал, щоб бути кращим, ніж Фред і Фернандінью".

Marcos Antonio vs Wolfsburg



1 goal

65 passes

95% pass accuracy

7/7 accurate long balls

2 dribbles won

2 tackles won

2 interceptions

2 clearances

1 blocked shot



19 years of age. Such a complete midfielder. He has the potential to be better than Fred and Fernandinho. ?️ pic.twitter.com/cx3tYke3XO — FootballTalentScout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 12, 2020

Деякі фани не розуміють обміну футболками в пандемію нової зарази: "Вони безсмертні".

Они ещо и футболками меняются. Вот безсмертные)#ВольфсбургШахтер — Миша Острогляд (@igg5dovsaEr6uS3) March 12, 2020

Пенальті Коваленка оцінюють космічним виміром. Що ж, заслужив через нереальні масштаби виконавчої майстерності...

Игра - заебись! Давно не видел такого хорошего тайма, играли через оба фланга, через центр. В конце расслабились, конечно. Ну и пенка Вити космос) А так намного легче играть сегодня шахте при пустых трибунах, для немцев это как воздух. Главное не расслабляться! #ВольфсбургШахтер — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) March 12, 2020

Коментатор, виявляється, робив занадто тривалі паузи. Ви помітили?

Без болельщиков - дико как-то. А комментатор на Футбол1 делает слишком много пауз. Уже б двоих посадили что-ли. #ЛЕ #ВольфсбургШахтёр #Шахтёр — Таня Ліфер (@Haos_1998) March 12, 2020

"Брутальний футбол" обрав собі героя для серії годних мемів. Залишимо це без коментарів...

Той, хто чекав помсти за Айнтрахт, нарешті може спати спокійно. А ось Матвієнко повинен отямитись, поки не пізно.

Вольфсбург – Шахтар: 19-річний герой зі сталевими яйцями, або Україна < Бразилія – оцінки "гірникам" за німецький успіх