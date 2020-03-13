УЕФА определился с судьбой матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – среди них игра Шахтера

Игроки Шахтера на фоне пустых трибун в матче против Вольфсбурга / Сайт "горняков"

Европейский футбольный союз объявил официальное решение по матчам, которые должны были состояться на следующей неделе.

Все поединки Лиги Европы и Лиги чемпионов перенесены, информирует официальный сайт УЕФА.

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Руководящий орган европейского футбола решил не откладывать решение и заранее предупредить все клубы-участники об отмене поединков. Среди них и ответный матч Шахтера против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

УЕФА вместе с национальными ассоциациями 17 марта организует видеоконференцию, на которой будут согласованы дальнейшие планы обоих турниров.

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