Бундеслига может вскоре измениться. За это выступает новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен.

Через несколько дней после того, как Доната Хопфен возглавил DFL, футбольная Германия обсуждает возможность введения этапа плей-офф, в котором будет решаться судьба чемпионского титула, на примере североамериканских спортивных лиг.

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Как сообщает Sport1 , так хотят увеличить уровень конкуренции в Бундеслиге. Бавария и Боруссия Дортмунд не против такого предложения и готовы к общению.

Председатель правления мюнхенцев Оливер Кан подтвердил заинтересованность: "Это хорошо думать о новых моделях, таких как плей-офф. Режим с полуфиналами и финалами вызовет волнение у болельщиков. Поэтому есть смысл об этом подумать". Поддержал Кана и председатель Совета директоров "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке: "Не должно быть запрета на размышления, учитывая общую ситуацию".

Но Байер, Арминия, Герта, Унион Берлин и ряд клубов – категорически против. В ближайшие месяцы Немецкая футбольная лига устроит открытую дискуссию, где и решится судьба революционного формата.

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