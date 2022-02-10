Бундесліга може незабаром видозмінитись. За це виступає новий виконавчий директор Німецької футбольної ліги (DFL) Доната Хопфен.

За кілька днів після того, як Доната Хопфен очолив DFL, футбольна Німеччина почала обговорювати можливість введення етапу плей-офф, у якому буде вирішуватись доля чемпіонського титулу, на прикладі північноамериканських спортивних ліг.

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Як повідомляє Sport1, так хочуть збільшити рівень конкуренції в Бундеслізі. Баварія і Борусія Дортмунд не проти такої пропозиції і готові до спілкування.

Голова правління мюнхенців Олівер Кан підтвердив зацікавленість: "Це добре думати про нові моделі. Режим із півфіналами та фіналами викличе хвилювання у вболівальників. Тож є сенс про це подумати". Підтримав Кана і голова Ради директорів "джмелів" Ханс-Йоахім Ватцке: "Не має бути заборони на роздуми, враховуючи загальну ситуацію".

Натомість Байєр, Армінія, Герта, Уніон Берлін та ще низка клубів – категорично проти. Найближчими місяцями Німецька футбольна ліга влаштує відкриту дискусію, де й вирішиться доля революційного формату.

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