Летом центрбек мюнхенцев переедет в Дортмунд на правах свободного агента.

Боруссия превзошла Баварию финансово – Дортмунд переманил Зюле, дав почти вдвое больше денег

"Несколько недель назад я окончательно решил, что буду в будущем играть за дортмундскую Борусию. У меня было ощущение, что я нужен там как человек и как футболист. Я был поражен тем, как они убеждали меня, поэтому быстро понял, где буду играть", – цитирует Зюле инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за защитника. В футболке "ротен" Зюле провел 159 матчей, из которых 26 – в нынешнем сезоне.

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