Зюле объяснил неожиданное решение перейти из Баварии в Борусию Д
Защитник Баварии Никлас Зюле с нетерпением ожидает возможности надеть футболку дортмундской Боруссии.
Летом центрбек мюнхенцев переедет в Дортмунд на правах свободного агента.
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"Несколько недель назад я окончательно решил, что буду в будущем играть за дортмундскую Борусию. У меня было ощущение, что я нужен там как человек и как футболист. Я был поражен тем, как они убеждали меня, поэтому быстро понял, где буду играть", – цитирует Зюле инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.
Напомним, в 2017 году Бавария заплатила Хоффенхайму 20 млн евро за защитника. В футболке "ротен" Зюле провел 159 матчей, из которых 26 – в нынешнем сезоне.
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