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Бундеслига не возобновится в запланированную дату – известна причина

22:14 57 Читати українською
Бундеслига не возобновится в запланированную дату – известна причина
Бавария ждет возобновления чемпионата / ФК Бавария

Возобновление Бундеслиги, которое анонсировали 9 мая, откладывается. Немецкое правительство перенесло принятие соответствующего решения.

Болельщики вынуждены еще подождать поединков чемпионата Германии. Власти страны отложили утверждение соответствующего решения на 6 мая. Канцлер Ангела Меркель и руководители федеральных штатов обсудили ситуацию с коронавирусом на специальном совещании 30 апреля, сообщает ESPN.

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По его итогам было решено, что глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун подготовит проект резолюции, который рассмотрят 6 мая. Таким образом 9 мая матчи Бундеслиги точно не пройдут, но Немецкая футбольная лига все еще надеется возобновить соревнования в мае.

Ранее руководство DFL анонсировало, что готово к возобновлению сезона. До финиша чемпионата осталось 9 туров – лидирует Бавария, которая опережает Боруссию Д на 4 очка.

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Теги
коронавирус Бундеслига Ангела Меркель Германия
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