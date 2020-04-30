Бундеслига не возобновится в запланированную дату – известна причина

Возобновление Бундеслиги, которое анонсировали 9 мая, откладывается. Немецкое правительство перенесло принятие соответствующего решения.

Болельщики вынуждены еще подождать поединков чемпионата Германии. Власти страны отложили утверждение соответствующего решения на 6 мая. Канцлер Ангела Меркель и руководители федеральных штатов обсудили ситуацию с коронавирусом на специальном совещании 30 апреля, сообщает ESPN.

ПСЖ официально стал чемпионом Франции – итоги досрочно завершенного сезона 2019/20

По его итогам было решено, что глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун подготовит проект резолюции, который рассмотрят 6 мая. Таким образом 9 мая матчи Бундеслиги точно не пройдут, но Немецкая футбольная лига все еще надеется возобновить соревнования в мае.

Ранее руководство DFL анонсировало, что готово к возобновлению сезона. До финиша чемпионата осталось 9 туров – лидирует Бавария, которая опережает Боруссию Д на 4 очка.

"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткою