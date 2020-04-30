Бундесліга не відновиться у заплановану дату – відома причина

Поновлення Бундесліги, яке анонсували 9 травня, відкладається. Німецький уряд переніс прийняття відповідного рішення.

Вболівальники змушені ще зачекати на поєдинки чемпіонату Німеччини. Влада країни відклала затвердження відповідного рішення на 6 травня. Канцлер Ангела Меркель та очільники федеральних штатів обговорили ситуацію з коронавірусом на спеціальній нараді 30 квітня, повідомляє ESPN.

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За її підсумками було вирішено, що очільник канцелярії федерального канцлера Хельге Браун підготує проект резолюції, який розглянуть 6 травня. Таким чином, 9 травня матчі Бундесліги точно не пройдуть, але Німецька футбольна ліга все ще сподівається відновити змагання у травні.

Раніше керівництво DFL анонсувало, що готове до відновлення сезону. До фінішу чемпіонату залишилося 9 турів – лідирує Баварія, яка випереджає Борусію Д на 4 очки.

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