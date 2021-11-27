Холанд нарвался на средний палец от фанатки Вольфсбурга – видео эпичного момента
27 ноября 21:08 - Читати українською
Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд получил отпор с трибун во время матча против Вольфсбурга.
завершено
Эмре Джан 33’
Дониэлл Мален 55’
Эрлинг Холанд 81’
33’ Эмре Джан
55’ Дониэлл Мален
81’ Эрлинг Холанд
На 81-й минуте норвежец сделал счет 3:1 и фактически лишил "волков" шансов на очки.
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Холанд почему-то побежал праздновать гол к трибунам соперника и показал во вражескую сторону указательный палец. Фанатка Вольфсбурга не смутилась, ответив средним пальцем.
Напомним, Холанд больше месяца не играл из-за травмы, но 20 минут на поле ему хватило для 10-го гола в текущем сезоне Бундеслиги.
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