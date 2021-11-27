Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд получил отпор с трибун во время матча против Вольфсбурга.

На 81-й минуте норвежец сделал счет 3:1 и фактически лишил "волков" шансов на очки.

Триумфальный камбек Холанда и гол грудью в видеообзоре матча Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3

Холанд почему-то побежал праздновать гол к трибунам соперника и показал во вражескую сторону указательный палец. Фанатка Вольфсбурга не смутилась, ответив средним пальцем.

Напомним, Холанд больше месяца не играл из-за травмы, но 20 минут на поле ему хватило для 10-го гола в текущем сезоне Бундеслиги.

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