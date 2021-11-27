Бавария едва не споткнулась с Арминией, Хоффенхайм и Гройтер Фюрт устроили триллер, неожиданное фиаско Фрайбурга
В субботу 13-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Германия, Бундеслига, 13-й тур
Бохум – Фрайбург – 2:1
Голы: Польтер, 54, Пантович, 82 – Линхарт, 52
Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3
Голы: Вегхорст, 2 – Джан, 33 (пен.), Мален, 55, Холанд, 81
Герта – Аугсбург – 1:1
Голы: Рихтер, 40 – Грегорич, 90+7
Гройтер Фюрт – Хоффенхайм – 3:6
Голы: Левелинг, 22, Тиллман, 46, Хргота, 68 – Бебу, 32, 62, 80, Рюттер, 40, 58, Майергёфер, 66 (аг.)
Кёльн – Боруссия М – 4:1
Голы: Любичич, 55, Ут, 77, Дуда, 78, Андерссон, 90+3 – Хофман, 74
Бавария – Арминия – 1:0
Гол: Сане, 71
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Незначительное преимущество Фрайбурга в первом тайме матча с Бохумом едва не завершилось голом в ворота гостей – Шлоттербек попал в штангу. Сразу после перерыва Линхарт вывел Фрайбург вперед, но не прошло и двух минут, как рурцы сравняли. Пантович в конце матча нанес Фрайбургу третье поражение подряд и значительно ухудшил шансы на чемпионство.
Вольфсбург шокировал дортмундскую Борусию уже на второй минуте матча, когда Вегхорст головой открыл счет в матче. В середине тайма Джан с пенальти восстановил статус-кво. После отдыха Мален вывел "шмелей" вперед, заметив, что Павао Перван вышел далеко из ворот. А в конце матча Холанд голом ознаменовал свое возвращение после травмы.
Герта и Аугсбург расписали досадную для берлинцев боевую ничью. "Старая дама" забив к концу первого тайма мужественно держалась до последнего, но на седьмой (!!!) добавленной минуте дала слабинку и потеряла важные три очка.
Худшая команда Бундеслиги – Гройтер Фюрт – забила в ворота Хоффенхайма в середине тайма. Хргота навесил с левого фланга в штрафную и Левелинг решил пробить. Мяч обошел защитника, стоявшего у него на пути и влетел в дальний угол ворот. Через 10 минут Абиама мог сравнивать, но попал в стойку. Это отскок, по иронии судьбы, стал началом голевой атаки для Хоффе. Рюттер промчался по левому флангу, прострелил на Бебу и счет снова стал ровным. Вскоре отличился уже автор голевой передачи: после долгого розыгрыша углового мяч прилетел ему на голову и гости вышли вперед.
Уже первая контратака после перерыва позволила хозяевам забить: очередной навес с левого фланга и Тиллман выровнял шансы команд на победу. Хоффенхайм разозлился и в течение четырех минут оформил два гола. Казалось, вопрос о победителе снят. Но хозяева не останавливались и забили в третий раз. Чтобы окончательно успокоить Гройтер Фюрт Бебу на исходе тайма довел счет до неприличного, оформив хет-трик.
Кельн на собственном поле неожиданно разбил Борусию М и сравнявшись по очкам, обошел ее в турнирной таблице.
В последнем матче дня Бавария принимала Арминию. Билефельдцы провели очень приличный первый тайм, практически не позволив баварцам ничего сделать. После перерыва два убийственных момента упустил Сане – не хватало точности. В конце концов на 71-й минуте защитники позволили Лерою пробить из-за пределов штрафной и он не промахнулся, положив сферу в девятку. Этого Баварии оказалось достаточно, чтобы снова вернуться на вершину Бундеслиги.