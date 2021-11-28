В рамках недільньої програму 13-го туру Бундесліги було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2021/22, 13-й тур

Айнтрахт – Уніон Берлін – 2:1

Голи: Соу, 22, Н'Діка, 90+5 – Крузе, 62, (пен.)

РБ Лейпциг – Байєр – 1:3

Голи: Сілва, 62 – Вірц, 21, Діабі, 34, Фрімпонг, 64

Нереалізований пенальті: Собослай, 88 (РБ Лейпциг)

Айнтрахт на останніх секундах переграв Уніон Берлін. Рахунок у зустрічі відкрив Джібріль Соу на 22 хвилині, але по перерві Макс Крузе ударом з пенальті зробив його знову нічийним. Втім, вдача посміхнулась Франкфурту – Н'Діка у компенсований час приніс перемогу Айнтрахту.

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Таким чином, клуб з Франкфурта набрав 18 очок та піднявся на 12 місце, а Уніон Берлін залишився шостим з 20 пунктами.

РБ Лейпциг у рідних стінах приймав Байєр, намагаючись порівнятись з "фармацевтами" за очками й піднятись на п'яту позицію в турнірній таблиці. Втім, перший тайм "бики" провалили: вже на 8-й хвилині Діабі відправив м'яч у сітку їхніх воріт (гол скасували через офсайд), на 21-й Вірц вирвався віч-на-віч і вивів леверкузенців уперед, а на 34-й все той же Діабі подвоїв перевагу сильним ударом з краю штрафного – 0:2! Відіграти бодай один м'яч до перерви "ротен буллен" не зуміли.

В середині другого тайму Андре Сілва повернув РБ Лейпциг у гру, замкнувши подачу Нкунку ударом головою в лівий нижній кут. 1:2! Щастя господарів, однак, тривало недовго: вже на 64-й Фрімпонг влетів у карний майданчик і пробив з рикошетом – 1:3! На 88-й хвилині підопічні Акіма Байєрлорцера могли відквитати один гол, закрутивши інтригу, але Собослай не реалізував пенальті. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Байєра, після якої Леверкузен набрав 24 очки й вийшов на третю сходинку!

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