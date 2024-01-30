Польский клуб активно готовится к старту второй половины сезона. Заглембе разгромил в товарищеском матче македонский Вардар со счетом 4:0.

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Сергей Булеца вышел с первых минут игры и принял непосредственное участие в первом голе своей команды. Украинец красиво пяткой отдал передачу Вдовяку, а тот без проблем разобрался с голкипером.

Напомним, что Булеца выступает за Заглембе на правах аренды из Динамо. Всего Сергей в текущем сезоне сыграл за польский клуб в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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