Польський клуб активно готується до старту другої половини сезону. Заглембе розгромив у товариському матчі македонський Вардар з рахунком 4:0.

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Сергій Булеца вийшов з перших хвилин гри і взяв безпосередню участь у першому голі своєї команди. Українець красиво п'ятою віддав передачу Вдовяка, а той без проблем розібрався з голкіпером.

Нагадаємо, що Булеца виступає за Заглембе на правах оренди з Динамо. Загалом Сергій у поточному сезоні зіграв за польський клуб у 19 матчах, в яких забив один гол та віддав чотири асисти.

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