Экстракляса, 10 тур

Гурник Забже – Заглембе – 0:2

Голы: Булеца, 36, Вдовьяк, 90+7

Заглембе приехал в гости к борцу за выживание. Сергей Булеца вышел в основе и стал главным героем первого тайма.

Цитаишвили оформил хет-трик за 19 минут и принес украинскому тренеру победу 6:0

Украинец мог забивать уже на 33-й минуте, но его пушку с лета парировал Белица. Вскоре кипер Гурника капитулировал. Булеца убрал нескольких защитников и левой пробил точно в нижний угол – очень похоже на стиль Лионеля Месси! Для Сергея это был дебютный гол в составе Заглембе после 3 ассистов.

Булецу сняли уже в перерыве, но партнеры не подвели. На последних секундах Вдовьяк наказал Белицу за отчаянную попытку спасать ничью – удар в пустые ворота. Заглембе выиграл второй матч подряд, поднявшись в топ-5 Экстраклясы.

Мудрик забил дебютный гол в АПЛ