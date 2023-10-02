Очередной тур чемпионата Грузии оказался очень успешным для бывших представителей УПЛ.

Лига Еровнули, 28 тур

Шукура – Динамо Батуми – 0:6

Голы: Зария, 14 (пен.), Цитаишвили, 22 (пен.), 34, 41, Гудушаури, 31, Якобсен, 69 (пен.)

Лидер чемпионата приехал в гости к безнадежному аутсайдеру со дна таблицы. Все было решено еще до перерыва.

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Динамо Батуми настреляло сопернику 5 голов без ответа. Три в активе Георгия Цитаишвили, арендованного из киевского Динамо. Лидер остановился на счете 6:0.

Батуми украинца Андрея Демченко удерживает 10 очков от тбилисского Динамо, у которого один матч в запасе.

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