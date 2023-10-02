Екстракляса, 10 тур

Гурнік Забже – Заглембе – 0:2

Голи: Булеца, 36, Вдов'як, 90+7

Заглембе приїхав у гості до борця за виживання. Сергій Булеца вийшов у основі і став головним героєм першого тайму.

Цітаішвілі оформив хет-трик за 19 хвилин і приніс українському тренеру перемогу 6:0

Українець міг забивати вже на 33-й хвилині, але його гармату з льоту парирував Бєліца. Незабаром кіпер Гурніка капітулював. Булеца прибрав кількох захисників і лівою пробив точнісінько у нижній кут – дуже схоже на стиль Ліонеля Мессі! Для Сергія це був дебютний гол у складі Заглембе після 3 асистів.

Булецу зняли вже у перерві, але партнери не підвели. На останніх секундах Вдов'як покарав Бєліцу за відчайдушну спробу рятувати нічию – удар в порожні ворота. Заглембе виграв другий матч поспіль, піднявшись у топ-5 Екстракляси.

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