Бельгия, Лига Жупиле, 18-й тур

Вестерло – Эйпен – 2:0

Голы: Мадсен, 61, 67

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В очередном туре бельгийского первенства Вестерло на своем поле не без проблем справился с Эйпеном. В битве аутсайдеров все решилось в середине второго тайма, когда датский полузащитник Николас Мадсен в течение 5 минут оформил дубль, принеся своей команде уже вторую победу подряд. Как следствие, Вестерло набрал 17 очков и, покинув зону вылета, поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы Лиги Жупиле.

Экс-капитан Динамо Сергей Сидорчук традиционно вышел в основе и провел на поле весь поединок. Статистические порталы разделились в оценках украинцу: WhoScored поставил ему 6,9 (средний балл в команде), тогда как SofaScore признала его худшим (вместе с форвардом Каяном Васеном) и выдала 6,8 балла.

За время, проведенное на поле, наш земляк совершил 65 прикосновений к мячу, четыре раза из восьми становился победителем в борьбе за позицию, три из семи его длинных передач дошли до адресата, заработал и привез по 2 фола, 14 раз терял мяч, совершил 2 выноса и 2 перехвата, 2 отбора, 1 обыгрыш с дриблинга, а точность его пасов составила 76%.

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