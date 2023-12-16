Старання українського легіонера Заглембе Сергія Булеци не допомогли його команді здобути бодай очко у матчі 19-го туру Екстракляси зі Шльонском. Читайте звіт про гру і дивіться відео асисту на "Футбол 24".

Польща, Екстракляса, 19-й тур

Заглембе – Шльонск – 1:2

Голи: Муньйос, 84 – Жуховскі, 46, Еспозіто, 75

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Заглембе не може виграти вже третій матч поспіль. Цього разу на шляху команди з Любліна став Шльонск. Господарі володіли колосальною перевагою у першому таймі, однак розпакувати ворота лідера Екстракляси не змогли. Натомість одразу після перерви пропустили – Жуховскі ефектно добив сферу у дальній кут після відскоку. Заглембе додав і... пропустив вдруге – гості знову забили після добивання.

За п'ять хвилин до завершення гри люблінці відродили інтригу завдяки Сергію Булеці. Український півзахисник отримав пас з центра поля, розвернувся і викотив під удар Муньйосу в район одинадцятиметрової позначки – іспанець влучно прошив голкіпера. На жаль, здобути бодай нічию господарі не змогли. Перемога винесла Шльонск на вершину Екстракляси (41 очко), Заглембе залишився восьмим (25 пунктів).

Наш земляк вийшов в основі, провів на полі весь матч і був визнаний статистичним порталом SofaScore одним з найкращих у складі обох команд, отримавши за свою гру оцінку 7,6 (вище лише у Даміана Домбровскі – 8,6).

Нагадаємо, у поточному сезоні Булеца відіграв за Заглембе 19 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти.

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