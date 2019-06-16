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Булеца – о переходе в СК Днепр-1: Есть договоренность, но еще не окончательная

16 июня 23:19 88 Читати українською
Булеца – о переходе в СК Днепр-1: Есть договоренность, но еще не окончательная
Сергей Булеца / УАФ

Полузащитник Динамо и сборной Украины U-20 Сергей Булеца прокомментировал слухи о переходе в СК Днепр-1 и поделился впечатлениями от получения Серебряного мяча молодежного чемпионата мира.

"Есть договоренность с СК Днепр-1, но это еще не окончательно. Надо расти как футболист, переходить играть на уровень выше. Мог бы рассчитывать и на контракт с иностранным клубом. Посмотрим, еще ничего не знаю. Сейчас – отдых, а там посмотрим.

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Отдыхать буду до 25-го числа. Выйду из отпуска вместе с первой командой, а потом уже будет все решаться.

Индивидуальные награды меня не интересуют. Главное – чтобы команда победила. Титул мы взяли. Даже после пропущенного мяча от Южной Кореи мы были уверены, что выиграем", – поделился Булеца в комментарии Динамомания.

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