Булеца – про перехід в СК Дніпро-1: Є домовленість, але ще не остаточна

Півзахисник Динамо і збірної України U-20 Сергій Булеца прокоментував чутки про перехід в СК Дніпро-1 і поділився враженнями від отримання Срібного м'яча молодіжного чемпіонату світу.

"Є домовленість з СК Дніпро-1, але це ще не остаточно. Треба зростати як футболіст, переходити грати на рівень вище. Міг би розраховувати і на контракт з іноземним клубом. Подивимося, ще нічого не знаю. Зараз – відпочинок, а там подивимося.

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Відпочивати буду до 25-го числа. Вийду з відпустки разом з першою командою, а потім вже буде все вирішуватися.

Індивідуальні нагороди мене не цікавлять. Головне – щоб команда перемогла. Титул ми взяли. Навіть після пропущеного м'яча від Південної Кореї ми були впевнені, що виграємо", – поділився Булеца в коментарі Динамоманія.

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