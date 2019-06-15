"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20

Украина U-20 обыграла Южную Корею в финале чемпионата мира-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на исторический триумф команды Александра Петракова.

Финальный матч против команды Южной Кореи начался для "желто-синих" холодным душем – арбитр, воспользовавшись помощью видеоасистента, назначил пенальти в ворота Андрея Лунина. Быстрый пропущенный мяч несколько испортил план Украины на игру, но не сломал наших ребят психологически.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3: – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира

Владислав Супряга, неожиданно появившийся в стартовом составе, отплатил тренеру за доверие. Нападающий Динамо еще до перерыва восстановил равновесие, а в начале второго тайма вывел Украину вперед. Корейцы пытались спасти матч, но гол Георгия Цитаишвили в конце поединка расставил все точки над "і". Украина U-20 - чемпион мира.

Пользователи соцсетей в восторге от феноменального выступления Украины U-20 на мундиале, который завершился в Польше.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко отметил, что впервые в истории сборная Украины одержала победу на чемпионатах мира разных возрастов.

Известный телеведущий Игорь Цыганык считает, что итоговый результат ЧМ-2019 для Украины иначе как чудом не назовешь.

Це ДИВО!!! І це ДИВО НАШЕ!!! ВІТАЮ ВСІХ!!! Щасливий, що я це бачив!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) June 15, 2019

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил подопечных Петракова и уверен, что футболисты этой команды уже стали творцами украинской футбольной истории.

А вот его российский коллега Георгий Черданцев хвалит украинцев и напоминает, что его соотечественники даже не могут преодолеть квалификационный турнир.