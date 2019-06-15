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"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20

15 июня 23:35 325 Читати українською
"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20
Украина U-20 – победитель ЧМ-2019

Украина U-20 обыграла Южную Корею в финале чемпионата мира-2019. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на исторический триумф команды Александра Петракова.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Финальный матч против команды Южной Кореи начался для "желто-синих" холодным душем – арбитр, воспользовавшись помощью видеоасистента, назначил пенальти в ворота Андрея Лунина. Быстрый пропущенный мяч несколько испортил план Украины на игру, но не сломал наших ребят психологически.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3: – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира

Владислав Супряга, неожиданно появившийся в стартовом составе, отплатил тренеру за доверие. Нападающий Динамо еще до перерыва восстановил равновесие, а в начале второго тайма вывел Украину вперед. Корейцы пытались спасти матч, но гол Георгия Цитаишвили в конце поединка расставил все точки над "і". Украина U-20 - чемпион мира.

Пользователи соцсетей в восторге от феноменального выступления Украины U-20 на мундиале, который завершился в Польше.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко отметил, что впервые в истории сборная Украины одержала победу на чемпионатах мира разных возрастов.

Известный телеведущий Игорь Цыганык считает, что итоговый результат ЧМ-2019 для Украины иначе как чудом не назовешь.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил подопечных Петракова и уверен, что футболисты этой команды уже стали творцами украинской футбольной истории.

Действующий гарант Конституции Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний триумф является свидетельством того, что Украина сможет все.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что эта победа будет вдохновлять многие поколения украинский футболистов.

Зинченко эмоционально отпраздновал триумф сборной Украины на чемпионате мира U-20

"Если бы сегодня было всегда", – мечтает Артур Валерко.

Журналист Александр Золотогорский до сих пор не может поверить, что украинцам удалось выиграть чемпионат мира.

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко также присоединился к поздравлениям.

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2" Кирилл Круторогов констатирует факт – об успехах нашей сборной говорит весь футбольный мир.

А вот его российский коллега Георгий Черданцев хвалит украинцев и напоминает, что его соотечественники даже не могут преодолеть квалификационный турнир.

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Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл
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