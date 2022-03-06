"Мое участие в волонтерстве? Это была моя инициатива. Когда произошло такое горе, понял, что не могу оставаться в стороне. Мой дом расположен под Полтавой, прежде всего объехал блокпосты, расспросил, чем могу помочь – деткам, беженцам, терробороне. Теперь ежедневно закупаю самое необходимое для тех, кто вынужден был оставить свои дома и убегать от обстрелов, бомбардировок.

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В своем населенном пункте оборудовал спортзал, где есть все необходимое для безопасной жизни. Многие знакомые звонят из Мариуполя, Харькова, всем говорю, чтобы ехали к нам: здесь есть все самое необходимое, а главное – у нас безопасно.

Думаю, не только я, но и многие наши соотечественники не могли даже предположить, какая беда придет на нашу землю. Да, поступала тревожная информация, однако большинство жило мирной жизнью: растили детей, строили планы… Однако утром, когда обстреляли мирные города, буквально через час вся моя жизнь перевернулась.

Горжусь тем, что украинец, ведь мы доказали, что сильная нация, которая быстро преодолела шок, организовала и теперь держится вместе, помогает друг другу. Таких людей не сломать, победа будет за нами!» – поделился Корниенко в комментарии официальном сайте Шахтера.

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