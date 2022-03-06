Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про свою допомогу людям після початку військового нападу росіян на Україну.

"Моя участь у волонтерстві? Це була моя ініціатива. Коли сталося таке горе, зрозумів, що не можу лишатись осторонь. Мій будинок розташований під Полтавою, передусім об'їхав блокпости, розпитав, чим можу допомогти – діткам, біженцям, теробороні. Тепер щодня закуповую найнеобхідніше для тих, хто змушений був залишити свої доміки й тікати від обстрілів, бомбардувань.

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У своєму населеному пункті обладнав спортзал, де є все необхідне для безпечного життя. Багато знайомих телефонують з Маріуполя, Харкова, всім кажу, щоб їхали до нас: тут є все найнеобхідніше, а головне – у нас безпечно.

Гадаю, не лише я, а й багато-багато наших співвітчизників не могли навіть припустити, яке лихо прийде на нашу землю. Так, надходила тривожна інформація, однак більшість жили мирним життям: ростили дітей, будували плани… Проте зранку, коли обстріляли мирні міста, буквально за годину все моє життя перевернулося.

Пишаюся тим, що українець, адже ми довели, що є сильною нацією, яка швидко переборола шок, організувалась і тепер тримається разом, допомагає одне одному. Таких людей не зламати, перемога буде за нами!" – поділився Корнієнко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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