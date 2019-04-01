Че Че официально покинул Динамо и стал игроком Сан-Паулу

Динамо и бразильский Сан-Паулу согласовали условия трансфера Че Че.

Пресс-служба Динамо сообщила, что руководство киевлян и бразильского Сан-Паулу согласовали условия трансфера полузащитника "бело-синих" Че Че. Официальный сайт бразильского клуба также объявил о подписании с хавбеком 4-летнего контракта.

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К слову, в Динамо бразилец перешел летом 2018 года из Палмейраса, и с тех пор провел за первую команду киевлян 16 официальных матчей, записав в свой актив одну результативную передачу.

Напомним, бразильский клуб длительное время вел переговоры с Динамо об аренде футболиста, но киевляне готовы были только на полноценный трансфер за сумму, которая была бы не меньше той, которую "бело-синие" заплатили за Че Че.

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