"Такое ощущение, что тренер Динамо – расист", – болельщики Сан-Паулу прокомментировали трансфер Че Че

Болельщики Сан-Паулу в Твиттере по-разному отреагировали на переход Че Че к бразильской команды.

Пользователь Satif считает, что Хацкевич имеет предвзятое отношение к бразильцам: "У меня такое ощущение, что главный тренер Динамо расист или просто не любит бразильцев. Посудите сами, в киевском клубе три бразильца, которые летом пришли за солидные суммы. Но все трое почти не выходили на поле.

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Возможно, с расизмом я погорячился, так как доказать это сложно, но определенная линия поведения просматривается. Посмотрите, Че Че при первой возможности идет с Динамо, о Буэно и Сидклее наша пресса тоже писала вроде, что они хотят уйти. Разве это не удивительно, что все трое хотят уйти через полгода?"

Пользователь Revelao считает переход Че Че в Сан-Паулу удачным: "Лучший трансфер – это когда главный тренер сам просит ему купить какого-то футболиста. Во-первых, он потом отвечает за этого игрока, а не ноет, что ему купили непонятно кого.

Во-вторых, главный тренер понимает, как использовать футболиста, которого он сам попросил купить. Он понимает, как адаптировать его в команду, на какой позиции он будет играть и так далее. Поэтому я одобряю трансфер Че Че, раз Кука сам попросил его купить".

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Юзер Bibi считает, что Че Че не хватило характера, чтобы сыграть в Динамо: Интересно, почему Данило так быстро вернулся с Украины? Насколько я его помню по играм за Палмейрас, то футболист он хороший. Но в Динамо он практически не играл. Это меня смущает. Или с тренером не нашел общий язык, или не адаптировался к европейскому футболу.

Это все понятно, такое бывает с каждым. Но мне не нравится, что Че Че даже не стал бороться за место в основном составе и при первой же возможности бежал из Динамо. Это говорит о том, что он слабохарактерный", – цитирует фанатов footboom.

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