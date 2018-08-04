Буэно будет зарабатывать в Динамо 1 млн долларов в год, – "ТаТоТаке"

Стало известно, сколько заработает бразильский новичок киевского Динамо Витор Буэно, который перебрался в Украину в обмен на Дерлиса Гонсалеса.

Летний новобранец "бело-синих" будет зарабатывать в Динамо 1 млн долларов в год, сообщает "ТаТоТаке".

Динамо представит Буэно перед домашним матчем против Славии

Напомним, что Витор Буэно официально стал игроком Динамо в четверг. В Киеве бразилец должен провести минимум 2 сезона на правах аренды. Его предыдущий клуб – Сантос – взамен получил парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса, не сумевшего стать основным игроком Динамо.

Киевляне планируют презентовать Буэно 14 августа. В бразильской Серии А за "рыб" он провел 47 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 9 ассистов. В Кубке Либертадорес в активе атакующего хавбека 10 поединков, 3 гола и 1 результативная передача.