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Буэно будет зарабатывать в Динамо 1 млн долларов в год, – "ТаТоТаке"

15:07 88 Читати українською
Буэно будет зарабатывать в Динамо 1 млн долларов в год, – "ТаТоТаке"
Витор Буэно / ФК Динамо

Стало известно, сколько заработает бразильский новичок киевского Динамо Витор Буэно, который перебрался в Украину в обмен на Дерлиса Гонсалеса.

Летний новобранец "бело-синих" будет зарабатывать в Динамо 1 млн долларов в год, сообщает "ТаТоТаке".

Динамо представит Буэно перед домашним матчем против Славии

Напомним, что Витор Буэно официально стал игроком Динамо в четверг. В Киеве бразилец должен провести минимум 2 сезона на правах аренды. Его предыдущий клуб – Сантос – взамен получил парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса, не сумевшего стать основным игроком Динамо.

Киевляне планируют презентовать Буэно 14 августа. В бразильской Серии А за "рыб" он провел 47 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 9 ассистов. В Кубке Либертадорес в активе атакующего хавбека 10 поединков, 3 гола и 1 результативная передача.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев ТаТоТаке Витор Буэно Витор Буэно
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