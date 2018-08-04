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Буено зароблятиме в Динамо 1 млн доларів на рік, – "ТаТоТаке"

15:07 541 Читать на русском
Буено зароблятиме в Динамо 1 млн доларів на рік, – "ТаТоТаке"
Вітор Буено / ФК Динамо

Стало відомо, скільки заробить бразильський новачок київського Динамо Вітор Буено, який перебрався в Україну в обмін на Дерліса Гонсалеса.

Літній новобранець "біло-синіх" зароблятиме в Динамо 1 млн доларів на рік, повідомляє "ТаТоТаке".

Динамо презентує Буено перед домашній матчем проти Славії

Нагадаємо, що Вітор Буено офіційно став гравцем Динамо в четвер. У Києві бразилець має провести мінімум 2 сезони на правах оренди. Його попередній клуб – Сантос – взамін отримав парагвайського вінгера Дерліса Гонсалеса, який не зумів стати основним гравцем Динамо.

Кияни планують презентувати Буено 14 серпня. У бразильській Серії А за "риб" він провів 47 матчів, у яких забив 9 м'ячів і зробив 9 асистів. У Кубку Лібертадорес в активі атакувального хавбека 10 поєдинків, 3 голи та 1 результативна передача.

Теги
Динамо Динамо ТаТоТаке Вітор Буено Вітор Буено
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