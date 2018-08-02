Витор Буэно официально стал игроком Динамо

Киевское Динамо объявило о переходе атакующего полузащитника Сантоса Витора Буэно.

"Бело-синие" достигли с Сантосом договоренности о переходе хавбека, сообщает официальный сайт Динамо.

Киевский клуб взял Буэно в аренду на два сезона. Ранее сообщалось, что Динамо сможет выкупить бразильца за 10 млн евро. В новой команде он будет выступать под 20-м номером.

21-летний полузащитник является воспитанником Ботафого. С 2015 года Витор Буэно играл за Сантос. В бразильской Серии А за "рыб" он провел 47 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 9 ассистов. В Кубке Либертадорес на его счету 10 поединков, 3 гола и 1 результативная передача.

Фото: ФК Динамо Киев