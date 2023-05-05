Полузащитник Динамо Виталий Буяльский попал в сферу интересов Бешикташа, сообщает Fotomac.

Луческу принял неожиданное решение о работе в Динамо сразу после операции

"Черные орлы" ищут потенциальную замену Натану Редмонду, который стал одним из важнейших игроков команды в последнее время. Контракт англичанина истекает 30 июня, и в случае его ухода стамбульцы вынуждены будут закрывать проблемную позицию.

По информации источника, наставник Бешикташа Шенол Гюнеш и его помощники будут наблюдать за Буяльским. В случае положительного вывода представители тренерского штаба турок просмотрят несколько матчей Динамо вживую и примут окончательное решение относительно 30-летнего игрока.

Кроме украинца, на замену Редмонду Бешикташ также рассматривает: Майка Трезора Ндаишимие из бельгийского Генка, чилийца Диего Вальдеса из мексиканской Америки, Марко Толича из Динамо Загреб и Пепа Бьеля из Олимпиакоса.

Напомним, в текущем сезоне Буяльский провел за Динамо 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с 10-м голом Ваната