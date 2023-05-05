Півзахисник Динамо Віталій Буяльський потрапив у сферу інтересів Бешикташа, повідомляє Fotomac.

Луческу ухвалив несподіване рішення щодо роботи в Динамо одразу після операції

"Чорні орли" шукають потенційну заміну Натану Редмонду, який став одним з найважливіших гравців команди останнім часом. Контракт англійця закінчується 30 червня, і у разі його відходу стамбульці змушені будуть закривати проблемну позицію.

За інформацією джерела, наставник Бешикташа Шенол Гюнеш та його помічники будуть спостерігати за Буяльським. У разі позитивного висновку представники тренерського штабу турків переглянуть декілька матчів Динамо наживо і ухвалять остаточне рішення щодо 30-річного гравця.

Окрім українця, на заміну Редмонду Бешикташ також розгяладає: Майка Трезора Ндаїшіміє з бельгійського Генка, чилійця Дієго Вальдеса з мексиканської Амеріки, Марко Толіча з Динамо Загреб та Пепа Б'єля з Олімпіакоса.

Нагадаємо, у поточному сезоні Буяльський провів за Динамо 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

Динамо здобуло вольову перемогу над Ворсклою – Беніто вперше забив за киян і організував атаку з ювілейним голом Ваната