Буяльский: У Динамо молодая команда, поэтому у нас нет стабильности

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал, что главный тренер киевлян Александр Хацкевич находится в постоянном контакте со своими подопечными.

"У меня хорошая статистика в матче против Зари? Когда-то решил для себя: показатели InStat и подобные – хорошая вещь, но после сезона. Во время – нет. Для меня, по крайней мере. Так как получается: есть хорошие цифры – начинаю думать, мол, вот я молодец! Показываю плохие показатели – огорчаюсь. Вот когда завершается сезон, можно подойти к главному тренеру и обо всем поговорить, в т.ч. об индивидуальной статистике.

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Можно ли поговорить с Хацкевичем? Хоть каждый день! И поговорить можно не только о своей статистике – о чем угодно. Например, о том, почему не выходишь на поле.

Почему в Динамо не всегда есть стабильность? Потому что команда молодая. Какой у нас средний возраст? 24 года, может, чуть больше... Разве можно ожидать стабильности? Поэтому ее и нет... Мы растем, это процесс не одного дня... Иногда, кстати, просто не хватает удачи ...", – передает слова Буяльского пресс-служба УПЛ.

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