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Буяльский: Игрокам Динамо будет интересно проверить себя на фоне Челси

13:42 36 Читати українською
Буяльский: Игрокам Динамо будет интересно проверить себя на фоне Челси
Виталий Буяльский / Футбол 24

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матчей с Челси в 1/8 финала Лиги Европы.

"Как отреагировал на результаты жеребьевки Лиги Европы? Челси есть Челси, что тут говорить. Эксперты говорят, что у них спад в игре. Но по именам это очень сильный коллектив. Нам интересно проверить как свой личный уровень, так и уровень Динамо в матчах с таким соперником. Возможно, хотелось на этой стадии другого соперника, но с Челси, думаю, тоже можно играть.

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Первый матч сыграем в Лондоне. Считаю, что в стыковых матчах удобнее первую игру играть на выезде. После первого матча можно строить стратегию на ответный матч, можно проанализировать, что можно изменить, что-то исправить. Все-таки игры в Лиге Европы и в чемпионате отличаются.

Команды, с которыми мы играем в еврокубках, часто меняют тактику, меняют состав перед Лигой Европы. Для нас первый матч в Лондоне, на мой взгляд, это плюс", – передает слова Буяльского Команда№1.

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