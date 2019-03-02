Буяльський: У Динамо молода команда, ще немає стабільності

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів, що головний тренер киян Олександр Хацкевич перебуває у постійному контакті зі своїми підопічними.

"У мене хороша статистика в матчі проти Зорі? Колись вирішив для себе: показники InStat та подібні – хороша річ, але після сезону. Під час – ні. Для мене, принаймні. Бо як виходить: маю хороші цифри – починаю думати, мовляв, от я молодець! Показую погані показники – засмучуюся. От коли завершується сезон, можна підійти до головного тренера і про все поговорити, в т.ч. про індивідуальну статистику.

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Чи можна поговорити з Хацкевичем? Хоч щодня! І поговорити можна не тільки про свою статистику — про будь-що. Наприклад, про те, чому не виходиш на поле.

Чому у Динамо не завжди є стабільність? Бо команда молода. Який у нас середній вік? 24 роки, може, трохи більше… Хіба можна очікувати стабільності? Тому її й немає… Ми ростемо, це процес не одного дня… Інколи, до речі, просто не вистачає удачі…", – передає слова Буяльського прес-служба УПЛ.

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