Буяльский призвал Динамо поучиться у Вильярреала по мотивам поединка Лиги Европы
Хавбек Динамо Виталий Буяльский высказался относительно вылета от Вильярреала на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
"Сложная игра, потому что соперник очень хорошо контролирует мяч. Можно заметить, что мы большую часть времени играли без мяча, больше устали. При отборе мяча не было сил выбегать в контратаки. Договаривались не пропустить в первом тайме, но у нас не получилось.
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Пропустили дважды в первом тайме, они надломили нас полностью. Мы как проигрываем вместе, так и побеждаем. Каждый из нас в чем-то провинился в первом голе. Увидели уровень чемпионата, как команда соперника контролирует мяч. Особенно во втором тайме было видно, как они держали круглого под контролем и все получалось. Нужно учиться у них контроля мяча, передачам между линиями и вразрез.
По моему мнению, это один из лучших сезонов в еврокубках за последние три-четыре года. Мы попали в ЛЧ, неплохо играли с Барселоной, Ювентусом, вышли в ЛЕ, обыграли Брюгге. Думаю, всем только на пользу пошел этот еврокубковый сезон.
Так сложилось. Теперь концентрируемся на чемпионате, Кубке. Наверное, будет больше времени на восстановление, подготовку к матчам. Думаю, это пойдет нам на пользу", – сказал Буяльский в эфире телеканала Футбол 2.
К слову, "бело-синие" дважды уступили "Желтой субмарине" с общим счетом 0:4. Вильярреал узнает своего соперника в 1/4 финала ЛЕ уже 19 марта в 14:00.
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