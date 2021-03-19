"Сложная игра, потому что соперник очень хорошо контролирует мяч. Можно заметить, что мы большую часть времени играли без мяча, больше устали. При отборе мяча не было сил выбегать в контратаки. Договаривались не пропустить в первом тайме, но у нас не получилось.

Вильярреал – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Пропустили дважды в первом тайме, они надломили нас полностью. Мы как проигрываем вместе, так и побеждаем. Каждый из нас в чем-то провинился в первом голе. Увидели уровень чемпионата, как команда соперника контролирует мяч. Особенно во втором тайме было видно, как они держали круглого под контролем и все получалось. Нужно учиться у них контроля мяча, передачам между линиями и вразрез.

По моему мнению, это один из лучших сезонов в еврокубках за последние три-четыре года. Мы попали в ЛЧ, неплохо играли с Барселоной, Ювентусом, вышли в ЛЕ, обыграли Брюгге. Думаю, всем только на пользу пошел этот еврокубковый сезон.

Так сложилось. Теперь концентрируемся на чемпионате, Кубке. Наверное, будет больше времени на восстановление, подготовку к матчам. Думаю, это пойдет нам на пользу", – сказал Буяльский в эфире телеканала Футбол 2.

К слову, "бело-синие" дважды уступили "Желтой субмарине" с общим счетом 0:4. Вильярреал узнает своего соперника в 1/4 финала ЛЕ уже 19 марта в 14:00.

Вильярреал во второй раз легко бил Динамо – команда Луческу без шансов вылетает из ЛЕ