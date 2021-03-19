"Складна гра, тому що суперник дуже добре контролює м'яч. Можна зауважити, що ми більшість часу грали без м'яча, більше втомилися. При відборі м'яча не було сил вибігати у контратаки. Домовлялися не пропустити в першому таймі, але у нас не вийшло.

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Пропустили двічі в першому таймі, вони надломили нас повністю. Ми як програємо разом, так і перемагаємо. Кожен з нас у чомусь провинився в першому голі. Побачили рівень чемпіонату, як команда суперника контролює м'яч. Особливо в другому таймі було видно, як вони тримали круглого під контролем і все виходило. Потрібно вчитися у них контролю м'яча, передачам між лініями і врозріз.

На мою думку, це один з найкращих сезонів у єврокубках за останні три-чотири роки. Ми потрапили в ЛЧ, непогано грали з Барселоною, Ювентусом, вийшли в ЛЄ, обіграли Брюгге. Думаю, всім тільки на користь пішов цей єврокубковий сезон.

Так склалось. Тепер концентруємося на чемпіонаті, Кубку. Напевне, буде більше часу на відновлення, підготовку до матчів. Думаю, це піде нам на користь", – сказав Буяльський в ефірі телеканалу Футбол 2.

До слова, "біло-сині" двічі поступились "Жовтій субмарині" із загальним рахунком 0:4. Вільяреал дізнається свого суперника в 1/4 фіналу ЛЄ вже 19 березня о 14:00.

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