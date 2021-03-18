Вильярреал – Динамо – видео голов
22:43 - Читати українською
Вильярреал принимал Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал – Динамо.
Призрачные шансы Динамо на камбэк в матче с Вильярреалом растаяли уже на 13-й минуте.
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Жерар Морено головой замкнул ювелирный навес с правого фланга – Бущан был бессилен. На второй гол ждать долго не пришлось, Миколенко потерял мяч, Морено снова вбежал в штрафную киевлян и легко пробил голкипера.
Гол Морено:
Дубль Морено:
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