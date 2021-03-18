Призрачные шансы Динамо на камбэк в матче с Вильярреалом растаяли уже на 13-й минуте.

Вильяреал – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЕ – Луческу удивил

Жерар Морено головой замкнул ювелирный навес с правого фланга – Бущан был бессилен. На второй гол ждать долго не пришлось, Миколенко потерял мяч, Морено снова вбежал в штрафную киевлян и легко пробил голкипера.

Гол Морено:

Дубль Морено: