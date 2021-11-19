Буяльский: Матчи с Черноморцем и Баварией – это совершенно разный уровень
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский, которому удалось оформить дубль в матче 15-го тура УПЛ (6:1) с одесситами, указал на переломный момент поединка.
"Конечно, не ожидали, что будет такой большой счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.
Дубли Витиньо и Буяльского и дебютный гол Кулача в видеообзоре матча Черноморец – Динамо – 1:6
Фактически игра была до первого забитого мяча. В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первым забить, и потом становится легче.
Возможно, со стороны показалось, что матч проходил для нас легко, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма. Что касается голов... В первом эпизоде повезло, а во втором Витя (Цыганков, – прим.) дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.
Был ли этот матч генеральной репетицией перед Баварией? Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К Баварии нужно будет готовиться гораздо серьезнее. Нам нужно лучше сыграть всей команде и постараться достичь положительного результата", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.
Напомним, победа позволила Динамо возглавить турнирную таблицу УПЛ. Главный конкурент киевлян – Шахтер – проведет свой поединок в субботу, 20 ноября.
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