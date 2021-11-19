"Конечно, не ожидали, что будет такой большой счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.

Дубли Витиньо и Буяльского и дебютный гол Кулача в видеообзоре матча Черноморец – Динамо – 1:6

Фактически игра была до первого забитого мяча. В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первым забить, и потом становится легче.

Возможно, со стороны показалось, что матч проходил для нас легко, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма. Что касается голов... В первом эпизоде ​​повезло, а во втором Витя (Цыганков, – прим.) дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.

Был ли этот матч генеральной репетицией перед Баварией? Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К Баварии нужно будет готовиться гораздо серьезнее. Нам нужно лучше сыграть всей команде и постараться достичь положительного результата", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, победа позволила Динамо возглавить турнирную таблицу УПЛ. Главный конкурент киевлян – Шахтер – проведет свой поединок в субботу, 20 ноября.

Динамо уничтожило Черноморец с неприличным счетом – Витиньо, Гармаш, Шкурин и Ко в огне, Шахтер снова позади